Музей-заповедник "Сталинградская битва" опроверг заявления о коммерческой застройке

ВОЛГОГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Руководство музея-заповедника "Сталинградская битва" опровергло информацию о возможном возведении недвижимости на территории мемориального комплекса.

Ранее отдельными СМИ была озвучена информация о застройке территории главной высоты России многоэтажками и коммерческой недвижимостью, которая нашла обсуждение в соцсетях.

"В связи с появившимися в СМИ публикациями о планируемой застройке Мамаева кургана сообщаем, что территория мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане и территория достопримечательного места ожесточенных боев в 1942-1943 гг. находится в постоянном бессрочном пользовании музея-заповедника "Сталинградская битва". Никакой застройки, в том числе возведения жилой либо коммерческой недвижимости, на данных территориях не планировалось и не планируется, равно как и перенос границ вышеуказанных территорий", - говорится в сообщении музея-заповедника, размещенном на сайте.

Данные территории подлежат благоустройству только как лесопарковые зоны. Проекты благоустройства территории достопримечательного места ожесточенных боев 1942-1943 годов (склоны Мамаева кургана), в частности организация тематического пространства под названием "Сталинградское кольцо", неоднократно озвучивались и предлагались к общественному обсуждению, уточнили в музее-заповеднике.

Поскольку вопрос обсуждения изменения охранных зон носит дискуссионный характер, музей-заповедник напомнил о разделении понятия Мамаева кургана - места, включающего в себя мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы", а также достопримечательного места ожесточенных боев 1942-1943 годов (склоны в границах Второй Продольной магистрали и железнодорожной линии "Волгоград - Москва") и охранных зон Мамаева кургана, расположенных на прилегающих к нему территориях.

Ранее сообщалось, что власти Волгоградской области рассматривают вопрос о застройке части прилегающих к Мамаеву кургану зон в связи с реализацией ряда важных для региона инфраструктурных и социальных проектов.

О Мамаевом кургане

Мамаев курган - возвышенность на правом берегу Волги, где происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.