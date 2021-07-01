Более трети жителей регионов УрФО прошли вакцинацию от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Более трети жителей регионов Уральского федерального округа (УрФО) старше 18 лет прошли вакцинацию от коронавируса. Самые высокие показатели в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, говорится в сообщении, распространенном аппаратом полномочного представителя президента РФ в округе.

"В среднем в Уральском федеральном округе процент вакцинированных - более 34%. В среднем по Российской Федерации буквально на вчера - порядка 32%. То есть мы по темпам идем несколько выше. Субъекты двигаются по-разному. Если мы берем Свердловскую и Челябинскую области, там процент несколько ниже, потому что населения гораздо больше в количественном составе. В Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком округах и Тюменской области вакцинировано более 40%", - приводятся в сообщении слова полпреда Владимира Якушева.

В Курганской области, уточняется в тексте, первый этап вакцинации прошли более 151 тыс. человек, завершили вакцинацию более 110 тыс. человек.

"Минздрав сейчас принимает все необходимые оперативные решения, чтобы в зависимости от количества желающих вакцинироваться перераспределить вакцину. Наша задача - вакцинировать 60% взрослого населения. Тогда мы можем говорить о формировании коллективного иммунитета. В этом направлении мы и будем двигаться в целом в Уральском федеральном округе", - отметил Якушев.