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Темпы вакцинации в Ульяновской области за неделю выросли более чем в 1,5 раза

В планах региональных властей привить более 595 тысяч жителей

УЛЬЯНОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Медицинские работники Ульяновской области за последние сутки привили от коронавируса 4 875 человек, это в 1,6 раза превышает темпы вакцинации прошлой недели. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

Вице-премьер России Татьяна Голикова 23 июня на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства назвала Ульяновскую область в числе четырех регионов с низким числом вакцинированных от коронавируса. Кроме этого, низкие темпы вакцинации были отмечены в Дагестане, Владимирской и Вологодской областях.

"За последнюю неделю в регионе ускорены темпы вакцинации в 1,6 раза. Если на прошлой неделе прививку делали в сутки около 3 тысяч человек, то за последние сутки медицинские работники вакцинировали 4 875 ульяновцев", - отмечается в сообщении.

По информации министерства здравоохранения региона, на сегодняшний день первым компонентом привилось 191 228 жителей Ульяновской области. Полностью завершили вакцинацию 142 898 человек. В планах региональных властей привить более 595 тысяч жителей Ульяновской области.

Более 1,8 тысячи жителей Ульяновской области привились от коронавируса в городских многофункциональных центрах (МФЦ). По словам и. о. директора учреждения "Правительство для граждан" Светланы Опенышевой, в связи увеличением числа людей, желающих сделать прививку, на два часа было продлено время работы пункта вакцинации в центральном МФЦ на улице Гончарова в Ульяновске. "Если препараты в пунктах заканчиваются, то их дополнительно привозят сотрудники медицинских организаций", - привели слова Опенышевой в пресс-службе.

По данным оперативного штаба, в Ульяновской области выявлено 59 082 случая коронавируса. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 56 298 человек, умерли 1 606 пациентов с подтвержденной инфекцией.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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