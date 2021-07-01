СМИ: чуть более половины военнослужащих США сделали хотя бы одну прививку от COVID-19

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Лишь 51% военнослужащих США, включая резервистов и национальных гвардейцев, привились к настоящему времени хотя бы одной дозой препаратов от коронавируса, несмотря на призывы руководства Пентагона не тянуть с вакцинацией. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Military.com со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США по вопросам здравоохранения Терри Эдирим и директора Военно-медицинского агентства Минобороны генерала Рональда Плейса.

"По состоянию на среду 930 125 военнослужащих полностью вакцинированы, еще 253 116 привиты по меньшей мере одной дозой вакцины", - приводит портал их слова. В действующих частях сделали прививку хотя бы одним компонентом примерно 68% солдат и офицеров. Лучше всего ситуация с вакцинацией обстоит в ВМС (77%), за ними следуют сухопутные войска (70%), ВВС (61%) и Корпус морской пехоты (58%), отмечает Military.com.

Как подчеркивает портал, министерству обороны все еще не удается убедить тысячи своих военнослужащих привиться. В феврале, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, официальные лица Пентагона признали, что примерно 33% из 1,3 млн проходящих действительную службу солдат и офицеров отказались вакцинироваться. В марте группа конгрессменов обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой сделать обязательной среди военнослужащих вакцинацию от COVID-19, указав, что это будет способствовать повышению боеготовности вооруженных сил страны. Законодатели подчеркнули, что из-за пандемии Пентагону приходится пересматривать программы подготовки, отменять или откладывать учения.

По мнению авторов послания, среди причин отказа многих военнослужащих от вакцинации - "дезинформация и скептицизм" по поводу эффективности уже одобренных к использованию препаратов.

Вакцинация солдат и офицеров в США по-прежнему является добровольной в связи с тем, что препараты, разработанные американскими компаниями, прошли регистрацию в ускоренном порядке для экстренного применения. После того как они получат полноценную лицензию от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (при Минздраве), процедура станет обязательной. Однако ожидается, что это произойдет не ранее 2023 года. Поэтому конгрессмены и попросили Байдена пойти на исключение из правил и подписать как можно скорее соответствующий указ.

Согласно данным Пентагона, обнародованным на сайте ведомства, с начала пандемии коронавирусом заразились почти 201,6 тыс. военнослужащих, 1,8 тыс. были госпитализированы, 26 умерли. В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных возросло до 33,67 млн, умерли 604,7 тыс. человек.