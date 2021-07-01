В США заявили, что почти 55% американцев полностью вакцинировались от коронавируса

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Уже 155,76 млн жителей США в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинировались от COVID-19, что составляет 54,9% населения. Об этом сообщили в четверг на своем сайте федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

"Как минимум одной дозой привились 181,12 млн человек из данной возрастной группы - 63,9%, - отметила пресс-служба ЦКПЗ. - В возрастной группе от 18 лет и старше хотя бы одну прививку сделали 172,29 млн человек (66,7%), полностью вакцинировались 149,11 млн (57,7%)".

Ранее президент США Джо Байден поставил цель добиться того, чтобы к отмечаемому в стране 4 июля Дню независимости были привиты хотя бы одной дозой 70% совершеннолетних жителей и 160 млн человек полностью.

По оценкам Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено 33,67 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 604,7 тыс. человек. Страна по обоим этим показателям занимает первое место в мире.