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Эксперт: регионы могут перейти на строительство школ по концессии в ближайшие пять лет

Генеральный директор Национального центра ГЧП Павел Селезнев уточнил, в настоящее время прорабатываются порядка 20 концессионных проектов в сфере образования

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Строительство школ с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) может быть начато в течение ближайших пяти лет во всех регионах России. Такое мнение высказал ТАСС в четверг на Московском урбанистическом форуме генеральный директор Национального центра ГЧП Павел Селезнев.

"Я думаю, что это "ГЧПизация" образовательной сферы будет развиваться все больше и больше. <…> В ближайшие пять лет все перейдут на строительство школ в рамках государственно-частного партнерства. Мы этому содействуем сейчас. Особенно ВЭБ, который запускает программу финансирования строительства школ", - сказал он.

Селезнев уточнил, в настоящее время прорабатываются порядка 20 концессионных проектов в сфере образования. При этом он отметил, что некоторые регионы отстают из-за низкой компетентности кадров, которые могли бы подготовить качественный концессионный проект строительства школ.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Просвещение" обсуждает возможность строительства школ по модели государственно-частного партнерства с властями 18 субъектов страны.

О форуме

Московский урбанистический форум проходит в десятый раз, он начался 1 июля и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего рамках этой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится более 90 сессий.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе: город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы в "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.

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