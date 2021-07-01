Премьер Франции не исключил введения обязательной вакцинации для медперсонала

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Жан Кастекс проводит консультации с парламентом и представителями местных властей по вопросу введения обязательной вакцинации для медперсонала и принятия ряда других мер по усилению борьбы с коронавирусом. Как сообщил телеканал BFM , в четверг премьером было направлено соответствующее послание главам парламентских фракций, а также в местные органы власти.

Премьер просит их высказать мнение по этому вопросу ко вторнику 6 июля. По сведениям Agence France-Presse, правительство считает необходимым принять меры по вакцинации медперсонала больниц и домов престарелых в случае, если к сентябрю не будет достигнут запланированный уровень в 80% вакцинации этой категории. В настоящее время в больницах Франции как минимум одну дозу вакцины получили 64% персонала, а в домах престарелых - 57%.

Премьер отмечает, что "вакцинация медперсонала во Франции остается в целом на недостаточном уровне, что не позволяет в полной мере обеспечить защиту населения" от коронавируса. В среду, выступая в Сенате, Кастекс заявил, что "как и многие французы просто шокирован тем, что вирусы начинают распространяться по вине тех, чья задача, напротив, защищать население от болезней и лечить его". "Такая ситуация недопустима", - подчеркнул премьер.

При рассмотрении данного вопроса Кастекс просит депутатов и местных руководителей уточнить, не считают ли они необходимым ввести аналогичные принудительные меры и в отношении представителей ряда других профессий, внеся это в текст будущего законопроекта. В частности, одной из возможных мер премьер-министр считает введение обязательной самоизоляции больных, за нарушение которой будут грозить санкции.

Анализируя возможное развитие ситуации в стране, Жан Кастекс подчеркивает, что предусматривая новые меры стремится подготовить тем самым Францию "к возможному резкому ухудшению эпидемиологической ситуации".