Укравший в лаборатории AstraZeneca лекарство за $68 тыс. ученый получил условный срок

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Биотехнолог Конор Куинн, укравший препарат для терапии онкологических заболеваний на общую сумму £50 тыс. ($68 тыс.) в лаборатории в Оксфорде, где производится вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Об этом в четверг сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на постановление местного суда.

По ее данным, 32-летний Куинн, работавший в фармацевтической компании Oxford BioMedica, забрал лекарственное средство из лаборатории к себе домой в июне 2019 года с целью передать его своей больной матери. Перед этим он перелил лекарство из склянки в полулитровые бутылки, однако это зафиксировали установленные в помещении камеры наблюдения.

Сам Куинн признал свою вину в краже, уточнив, что в итоге он был вынужден избавиться от препарата, так и не передав его матери. Как добавил ученый, он поступил так, поскольку не мог хранить лекарство при требуемой температуре в минус 80 градусов, в результате чего препарат в любом случае пришел бы в негодность в течение двух суток.

Газета подчеркнула, что Куинн устроился в Oxford BioMedica в 2015 году и уже спустя 2,5 года работы там был удостоен повышения до уровня старшего биотехнолога. Он покинул компанию в июле 2019 года спустя месяц после совершенной кражи. Помимо условного срока суд приговорил его к 200 часам неоплачиваемой работы и обязал выплатить £425 ($584).

В настоящее время в лаборатории в Оксфорде, где ранее работал Куинн, производится вакцина от коронавируса. Это стало возможным после того, как в сентябре прошлого года Oxford BioMedica заключила контракт сроком на 1,5 года с британско-шведской компанией на изготовление препарата от COVID-19.