Владивосток отметит день города без массовых мероприятий

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Владивосток в пятницу 2 июля отмечает день города на нескольких локальных площадках в условиях ужесточения противоэпидемических ограничений. Как сообщили ТАСС в пресс-службе города, от общегородских массовых мероприятий пришлось отказаться из-за введенных ограничительных мер.

"К сожалению, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки от общегородского концерта и других массовых активностей пришлось отказаться. Но совсем оставить город без праздника мы не смогли, поэтому было принято решение провести несколько локальных мероприятий. Основные праздничные мероприятия пройдут сразу на нескольких локальных площадках в субботу, 3 июля, с соблюдением предписаний Роспотребнадзора. На каждой точке будут работать волонтеры, их задача - раздать защитные маски горожанам, у которых не окажется с собой средств индивидуальной защиты", - сообщили в пресс-службе.

Начнется праздник 161-летия Владивостока с открытия тематической фотовыставки "Посмотри на Владивосток", которая собрала лучшие фотографии, посвященные городу у моря. Выставка пройдет в залах музея современного искусства "Артэтаж". Также в 12:00 (05:00 мск) жителей Владивостока приглашают в Адмиральский сквер на "Бодрую субботу", где каждый сможет почувствовать себя звездой и вместе с артистами исполнить популярные песни. На водной станции ТОФ все желающие смогут принять участие в мастер-классе по рисованию на камнях.

С днем основания Владивосток уже поздравили губернатор Приморья Олег Кожемяко, и.о. мэра города Константин Шестаков, лидер рок-группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко и другие жители дальневосточной столицы.

2 июля 1860 года транспорт Сибирской флотилии "Манджур" под командованием капитан-лейтенанта Алексея Шефнера доставил в бухту Золотой Рог залива Петра Великого военнослужащих, которые основали здесь первый военный пост. Он получил название Владивосток, статус города ему был присвоен в 1880 году.