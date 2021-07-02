Метеоролог рассказал о погоде в Крыму и Северном Кавказе в июле

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Избыток осадков в июле ожидается на юге России, в отдельных республиках Северного Кавказа, а также на севере Крыма. Месячная норма осадков будет превышена на 20-40%, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Весь юг нашей страны будет находиться по осадкам около нормы, а местами будет переизбыток по небесной влаге на 20-40%. Есть такая вероятность на севере Крыма", - рассказал он.

По словам Тишковца, избыток осадков в июле также ожидается и в отдельных районах республик Северного Кавказа.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.