В семи районах Колымы объявили экстренное предупреждение из-за угрозы лесных пожаров

ТАСС, 2 июля. Синоптики в связи с высокой пожарной опасностью объявили на 2-4 июля экстренное предупреждение в семи районах Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение на 2-4 июля 2021 года. Наибольший риск возникновения ЧС до муниципального уровня, обусловленный природными пожарами, существует в Хасынском, Сусуманском, Омсукчанском, Тенькинском, Среднеканском, Ягоднинском, Северо-Эвенском городских округах", - рассказали в центре.

По информации синоптиков, в перечисленных районах наблюдается высокая пожарная опасность IV класса. Сейчас там установилась облачная погода, температура воздуха составляет около плюс 20 градусов.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в этом году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Необходимо убирать за собой мусор, поскольку он может стать причиной возгорания. Кроме того, предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

В прошлом году на территории Магаданской области были зафиксированы одни из самых крупных в России лесных пожаров. С начала года в регионе зарегистрированы 35 природных пожаров. Это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда произошло 140 природных пожаров на общей площади свыше 135 тыс. га.