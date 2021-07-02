Крупный вуз в Хабаровске открыл программы по цифровым и геоинформационным технологиям

ХАБАРОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) открыл новые образовательные программы, связанные с цифровыми и геоинформационными технологиями. Об этом ТАСС сообщила ответственный секретарь приемной комиссии вуза Алевтина Зозолева.

ТОГУ - один из крупных высших учебных заведений Дальнего Востока. В вузе обучаются около 16 тыс. человек.

"В связи со сложившимся запросом от предприятий, работодателей, изменением квалификационных требований к работникам открыты новые образовательные программы в рамках имеющихся направлений подготовки. В их числе "Цифровой инжиниринг", "Космические, беспилотные и геоинформационные технологии в лесоуправлении", "Инжиниринг перспективных материалов" в металлургии", - сказала она.

Помимо этих программ, появились также программы, связанные с охраной и рациональным использованием водных ресурсов, технологиями перевозок на автомобильном транспорте, сервисом в энергетике и нефтегазовом комплексе, социально-культурным сервисом и туризмом, социальной педагогикой, сопровождением образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила Зозолева. "По программе сопровождения образования лиц с ОВЗ потребность в кадрах обозначили органы государственной власти", - добавила собеседница агентства.

Она также сообщила, что в этом году вуз увеличил общее количество бюджетных мест на 238. "На бюджетную основу будут приняты в общей сложности 1 198 человек", - сказала Зозолева.

В Хабаровском крае началась приемная кампания в высшие учебные заведения. Заявления от абитуриентов принимают 14 вузов, включая филиалы. В 2021 году, по данным правительства региона, предусмотрено 5,7 тыс. бюджетных мест, это на 11% больше, чем в прошлом году.