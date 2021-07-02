Австралия вдвое сократит квоту для репатриантов на фоне вспышек COVID-19

СИДНЕЙ, 2 июля. /ТАСС/. Еженедельная квота для репатриантов, которым разрешено вернуться в Австралию, будет сокращена вдвое из-за вспышек коронавируса в крупнейших городах континента. С таким заявлением в пятницу выступил глава австралийского правительства Скотт Моррисон, выступая по итогам заседания Национального кабинета.

По словам премьер-министра, главы региональных правительств и ключевых федеральных ведомств, входящие в Национальный кабинет, согласились "временно сократить количество прибывающих пассажиров на 50% по сравнению с текущими показателями, чтобы снизить нагрузку на карантинные центры и на фоне распространения индийского варианта коронавируса".

Моррисон отметил, что число репатриантов, получивших разрешение вернуться в Австралию, будет сокращено до 3 185 человек в неделю и эти ограничения будут действовать как минимум до конца года. Также он сообщил, что по мере разгрузки крупных карантинных центров, таких как расположенный близ Дарвина лагерь Ховард-Спрингс, способный принять более 600 человек одновременно, правительство организует специальные репатриационные рейсы из стран, где остается больше всего австралийцев.

По данным австралийского МИД, на данный момент возвращения на родину ожидают 33 тыс. граждан страны, оказавшихся заблокированными в других государствах из-за пандемии.

Вспышки COVID-19 в Австралии

Случаи распространения индийского варианта коронавируса (штамм "Дельта" по классификации ВОЗ) в последние две недели были выявлены в крупнейших городах материковой части Австралии. Власти штатов Новый Южный Уэльс, Западная Австралия, Квинсленд и Южная Австралия, а также Северной территории ввели карантин в административных центрах и крупнейших городах. По подсчетам телеканала 9News, к настоящему моменту на карантине остаются порядка 13 млн человек, что превышает 50% численности населения Австралии. Административные границы в стране перекрыты, а передвижение между регионами страны сильно ограничено.

Наиболее сложной остается эпидемическая ситуация в Сиднее, где властям пока не удается замедлить распространение болезни. С момента выявления первого инфицированного 16 июня медики зарегистрировали свыше 220 заболевших. В мегаполисе и окрестных регионах объявлен локдаун, жителям разрешено покидать свой дом лишь в случае крайней необходимости, необходимо носить маски и поддерживать социальную дистанцию.

С начала эпидемии в стране выявили более 30,6 тыс. заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 394 человека, умерли 910. С 22 февраля в Австралии проводится кампания вакцинации против коронавируса. К 1 июля прививку сделали более 7,8 млн австралийцев (более 30% населения Австралии), однако число тех, кто получил две дозы вакцины, не превышает 1,65 млн человек (6,36% населения страны).