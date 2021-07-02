Новосибирская область получит 63 млн рублей на оплату отпусков медикам и соцработникам

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Новосибирская область получит из федерального бюджета 63,6 млн рублей на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медикам и социальным работникам региона, которые работают с заболевшими коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на первого зампредседателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

"Принято решение направить на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам 49,6 млн рублей, социальным работникам - 14 млн рублей. Это поддержка тем, кто работает в красной зоне, за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку", - сообщил Жуков.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщал, что кабмин РФ направит регионам около 8,5 млрд рублей на оплату отпусков медикам и соцработникам.

По данным оперативного штаба, на утро 1 июля в регионе зарегистрированы 46 998 случаев заражения коронавирусом (плюс 178 за последние сутки). 41 727 пациентов выздоровели (плюс 97 за сутки). Умерли еще девять пациентов (всего 2 072 человека).

11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Губернатор региона Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Кроме того, с 1 июля была ограничена до 50% от количества мест вместимость залов кинотеатров и объектов спорта.