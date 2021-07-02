Вьетнам получит 30 млн доз вакцин от коронавируса в третьем квартале 2021 года

ХАНОЙ, 2 июля. /ТАСС/. Поставка во Вьетнам 30 млн доз вакцин от коронавируса ожидается в третьем квартале текущего года. Об этом заявил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг, выступая с докладом на ежемесячном заседании кабинета министров, сообщила в пятницу газета Hanoi Times .

По словам руководителя Минздрава, в общей сложности до конца года в страну должны поступить 105 млн доз вакцин различных зарубежных производителей, часть из которых безвозмездно предоставят доноры, а основное количество будет приобретено на основе коммерческих контрактов. Глава ведомства также обратил внимание на необходимость скорейшего начала производства созданных во Вьетнаме вакцин Nanocovax и Covivac, которые сейчас проходят третью и первую стадии клинических испытаний соответственно.

По информации Минздрава, договоренности о коммерческих поставках во Вьетнам достигнуты с производителем российской вакцины "Спутник V", британско-шведской компанией AstraZeneca, а также американскими Pfizer и Moderna.

Кампания по вакцинации против COVID-19 продолжается в стране с марта и к настоящему моменту охватила порядка 3,6 млн человек из ее 96-миллионного населения.

Согласно данным Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, за все время с начала пандемии во Вьетнаме с января 2020 года были выявлены 17 727 инфицированных. Из них 14 335 человек заразились за время начавшейся 27 апреля четвертой волны COVID-19. Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 81 человек. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 10 399 заболевших.