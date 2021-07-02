Самолеты из Петербурга и Москвы не смогли приземлиться на Алтае из-за тумана

ТАСС, 2 июля. Аэропорт Горно-Алтайска в Республике Алтай из-за тумана не смог принять три самолета авиакомпании Nordwind, летевших из Москвы и Санкт-Петербурга. Они направлены в аэропорты соседних регионов, сообщили ТАСС на авиапредприятии в пятницу.

"У нас туман сегодня, по метеоусловиям самолеты не можем принимать. Речь идет о рейсах из Санкт-Петербурга и Москвы. Самолеты направлены в аэропорты соседних регионов, в том числе в Барнаул", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта Барнаула ТАСС подтвердили, что аэропорт имени Германа Титова в четверг принял два самолета из Санкт-Петербурга и Москвы.

"Самолетом из Санкт-Петербурга летели более 170 человек, после посадки 22 человека сошли с рейса. Это, как правило, жители Алтайского края. В настоящее время самолеты уже вылетели из Барнаула в Горно-Алтайск", - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Третий самолет, также летевший в Горно-Алтайск из Москвы, направлен в аэропорт Толмачево.