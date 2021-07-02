В пяти регионах СКФО пройдет велопробег в рамках проекта "Единый Кавказ - Великой Победе"

НАЛЬЧИК, 2 июля. /ТАСС/. Приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне велопробег состоится в августе в Северо-Кавказском федеральном округе, он охватит Ставрополье, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню. Почти 300 участников мероприятия возложат цветы к памятникам в рамках реализации проекта "Единый Кавказ - Великой Победе", рассказал ТАСС в пятницу руководитель проекта и президент спортивного клуба "Рамзан" Мурат Халакоев.

"Спортклуб "Рамзан" в рамках госпрограммы РФ "Развитие физической культуры и спорта" при поддержке Минспорта РФ запускает проект "Единый Кавказ - Великой Победе", направленный на развитие и популяризацию массового спорта. Основным центральным мероприятием проекта станет велопробег, который объединит пять субъектов СКФО. Мы планируем провести велопробег с 20 по 23 августа. В нем примут участие около 300 человек, в том числе призеры Олимпийских игр по вольной борьбе, а также чемпионы России и мира в различных видах спорта", - рассказал собеседник агентства.

Основными участниками велопробега станут воспитанники детских домов и интернатов, они будут одеты в яркую форму проекта, которая после его окончания будет передана им в дар на память о событии. Присоединиться к мероприятию смогут все желающие. Велопробег будет организован в несколько этапов и пройдет по значимым историческим местам, связанных с крупнейшими сражениями Великой Отечественной войны. Это г. Новопавловск в Ставропольском крае, г. Прохладный в Кабардино-Балкарии, сельское поселение Эльхотово в Северной Осетии, г. Назрань в Ингушетии и г. Грозный в Чечне.

Участники пробега возложат цветы к мемориалам павших воинов, им расскажут, как эти сражения сыграли ключевую роль в войне СССР с фашисткой Германией и как это в конечном итоге определило исход Второй мировой войны. "Все подростки до начала велопробега будут тренироваться под руководством именитых спортсменов, чтобы избежать травм и падений. Такие совместные тренировки будут нести еще одну задачу - показать детям возможности самореализации через спорт и упорные тренировки", - пояснил Халакоев. После окончания проекта будет установлено шефство АНО СК "Рамзан" над воспитанниками детских домов и интернатов, изъявившими желание стать участниками проекта.