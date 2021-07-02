Yomiuri: поставки вакцины на прививочные пункты в Японии резко сократились

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Объемы государственных поставок вакцины от коронавируса для прививочных пунктов на базе органов местного самоуправления в Японии в июле сократились на 30-40 процентных пунктов по сравнению с предыдущими месяцами. В результате в некоторых районах временно перестали принимать заявки от жителей на вакцинирование, сообщила в пятницу газета Yomiuri .

По ее данным, в мае и июне государство на 80-90% выполняло заявки органов местного самоуправления о поставках препарата производства американской компании Pfizer, который в основном используется для прививок. Он закупается правительством и предоставляется населению бесплатно. Однако в июле заявки на вакцину Pfizer стали выполняться только на 50%.

По данным газеты, это связано с проблемами с закупкой вакцины американской компании Moderna, которую предполагалось использовать в крупных прививочных центрах на базе частных корпораций и университетов. В результате туда стали перебрасывать препарат Pfizer, что вызвало его нехватку.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени практически завершена иммунизация 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Сейчас в этой категории почти 62% привиты одной дозой вакцины, более 28% - двумя. В прошлом месяце в Японии началась иммунизация всех возрастных групп. По состоянию на 30 июня в стране 23% населения получили одну дозу вакцины, 12% - две.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата в настоящее время одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием разработки AstraZeneca пока не проводится.