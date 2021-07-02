Три норвежца получат компенсацию за ущерб их здоровью, вызванный вакциной AstraZeneca

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июля. /ТАСС/. Три жителя Норвегии получат компенсацию из-за негативных последствий для здоровья после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NRK со ссылкой на решение Норвежской системы компенсаций ущерба здоровью пациентов (NPE).

В первом случае речь идет о медицинском работнике в возрасте от 40 до 50 лет, которая умерла в марте на фоне развившихся после прививки осложнений. Компенсацию получат ее родственники.

Два других пациента - еще одна женщина-медработник и мужчина в возрасте от 30 до 40 лет - живы, однако мужчина до сих пор страдает от последствий развившихся осложнений, отметила телекомпания. Оба пациента продолжают находиться на больничном. Сумма компенсации, которую они получат, пока не называется.

К настоящему моменту в NPE поступило 77 требований от вакцинированных против коронавируса о выплате компенсации. В 53 случаях речь идет о препарате AstraZeneca, в 11 - о препарате американской компании Pfizer, в шести - Moderna, еще в семи случаях остается невыясненным, какую именно вакцину получил человек.

В мае препарат компании AstraZeneca был исключен из программы вакцинации в Норвегии. Использование этой вакцины было приостановлено в стране 11 марта после сообщений об образовании тромбов и нарушениях свертываемости крови у вакцинированных людей.