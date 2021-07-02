Проценко призвал развивать программу подготовки специалистов по медреабилитации

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главный врач московской больницы в Коммунарке, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Москвы Денис Проценко считает, что в стране надо развивать программу подготовки специалистов в сфере медицинской реабилитации.

"Отдельный вопрос, который мне бы хотелось вынести на обсуждение, это программа обучения и подготовки кадров в этой области. Мое мнение, что переподготовка - только лишь один инструментов. А развитие специальных программ подготовки и врачей, и медсестер реабилитологов - важная часть программы [реабилитации], которая не заканчивается только закупкой оборудования (для реабилитации - прим. ТАСС)", - сказал Проценко в ходе экспертного обсуждения на тему "Реализация программы по развитию системы медицинской реабилитации" на площадки "Единой России".

Он подчеркнул, что за последние полтора года стало очевидно, насколько серьезные последствия для жизни и здоровья людей может иметь новый коронавирус.

"Мы провели исследование по оценке качества жизни, совершенно очевиден вклад реабилитации, особенно в медицину критических состояний, вне зависимости от того, это пациент с ковидом или пациент с каким-то другим заболеванием, приведшим к критическому состоянию. Это [реабилитация] очень важная и неотъемлемая составляющая всего комплекса лечения больного", - подчеркнул Проценко.

Он напомнил, что ранее в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина на развитие системы реабилитации было выделено 100 млрд рублей. "Поэтому мне видится наш сегодняшний совет, куда мы пригласили профессионалов российских в области реабилитации, очень важным, чтобы мы могли сформировать техническое задание как для финансистов, так и для законодателей. Чтобы мы могли понять, на что пойдут эти средства конкретно, как эффективно мы можем их использовать", - резюмировал Проценко.

"Единая Россия" на съезде по предложению Путина включила Проценко в пятерку лидеров своего избирательного списка после министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова.