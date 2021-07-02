Более 57 тыс. ямальцев, перенесших COVID-19, планируют пройти углубленную диспансеризацию

ТАСС, 2 июля. Углубленную диспансеризацию проведут для более 57 тыс. граждан, перенесших коронавирус, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Первыми будут обследоваться те, кто тяжело перенес ковид и имеет хронические заболевания, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в пятницу.

"По информации ТФОМС, сейчас в списках для прохождения углубленной диспансеризации более 57 тыс. ямальцев. В ближайшее время их будут обзванивать страховые представители. В первую очередь на обследование пригласят тех, кто тяжело перенес COVID-19 и имеет несколько хронических заболеваний, которые могут дать осложнения после инфекции. Также углубленную диспансеризацию предложат пройти людям, переболевшим коронавирусной инфекцией в среднетяжелой и легкой форме", - говорится в сообщении.

Также углубленная диспансеризация будет доступна для ямальцев, перенесших пневмонию, и тех, кто не проходил профобследование более двух лет.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что углубленная диспансеризации перенесших коронавирус будет проходить в два этапа. Первый этап направлен на выявление признаков развития хронических неинфекционных заболеваний и включает семь исследований, второй - на дополнительные исследования для уточнения диагноза и предполагает три исследования. На Ямале первый этап диспансеризации можно будет пройти в любой больнице округа, второй - согласно маршрутизации в больницах восьми населенных пунктов.

На Ямале с начала года профилактические осмотры прошли 37,5 тыс. человек. Анализ результатов показывает, что более половины обследованных имеют хронические неинфекционные заболевания и свыше 22% - факторы риска их развития. За все время пандемии в округе выявили более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом.