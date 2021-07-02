СМИ: вице-премьер Словакии привьется "Спутником V" - ТВ

ПРАГА, 2 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович привьется от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщило в пятницу телеканал RTVS .

Матович пройдет полную вакцинацию "Спутником V" в ближайшие три недели. Препарат поступил в республику 1 марта, но начал применяться только 7 июня. Регистрация желающих привиться им была завершена 30 июня, так как в конце текущего месяца заканчивается его срок годности.

Привиться российским препаратом, как ранее сообщили ТАСС в Минздраве Словакии, выразил желание 15 681 житель республики. "Спутником V" привился, в частности, депутат от возглавляемого Матовичем политического движения "Обычные люди и независимые личности" Дьерги Гиймеши.

Покупка не зарегистрированной в Евросоюзе вакцины, недовольство чем выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в республике и привела к отставке Матовича с поста премьера, переместившегося в кресло вице-премьера, министра финансов.