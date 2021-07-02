Очаг АЧС выявили на незаконно организованной ферме в Калужской области

ТАСС, 2 июля. Вспышку африканской чумы свиней выявили в Юхновском районе Калужской области, где местный житель самовольно организовал ферму на участке у леса и без ветеринарных документов содержал более 100 свиней. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Юхновском районе проводятся мероприятия по локализации вспышки африканской чумы свиней. <...> На месте обнаружения павших домашних животных проведено эпизоотическое расследование. На данный момент специалисты госветслужбы проводят комплекс мероприятий в соответствии с действующим законодательством. По предварительным оценкам, областной бюджет понесет убытки в размере около 3 млн рублей", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным властей, местный житель занимался содержанием и разведением свиней, нарушая ветеринарные правила. Он самовольно огородил у лесного массива участок земли в один гектар, на котором с 2019 года разводил свиней. "На данный момент в его хозяйстве более 100 голов. Ввоз и вывоз свиней осуществлялся без ветеринарных сопроводительных документов в Федеральной государственной информационной системе "Меркурий", - отметили в пресс-службе со ссылкой на информацию областного комитета ветеринарии.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией не регистрировалось, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.