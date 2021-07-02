Генсек ООН заявил, что вакцины от коронавируса могут потерять эффект из-за мутаций вируса

МАДРИД, 2 июля. /ТАСС/. Вакцины против нового коронавируса могут утратить эффективность из-за его мутаций. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Мадриде с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

"В Евросоюзе на 100 жителей приходится 67,8 доз [вакцин от коронавируса], в Африке - 1,8, - сказал генсек. - Вирус распространяется, как огонь". "Драма заключается в том, что с мутациями, которые происходят, есть риск того, что какая-то мутация превратит наши вакцины во что-то неэффективное", - добавил Гутерриш. "Поэтому я повторяю о необходимости глобального плана по вакцинации", - уточнил он.

"Микроскопический вирус уже убил почти 4 млн человек и подорвал экономику по всему миру, - подчеркнул генсек ООН. - Мы все еще не уверены, сможем ли мы победить этот вирус".