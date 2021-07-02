Росгвардия проведет учения для отработки задач по нейтрализации угроз госбезопасности

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Росгвардия впервые проведет в некоторых регионах России крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021". Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, в ходе учения планируется отработка задач по нейтрализации угроз госбезопасности.

"Учение проводится с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства. В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что учение Росгвардии проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению "Запад - 2021", которое пройдет в сентябре этого года.

"К участию в учении привлекаются воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии РФ, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии. Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом", - отметили в пресс-службе.

В Росгвардии добавили, что учение пройдет с 12 по 30 июля.