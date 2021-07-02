Песков не уточнил, будет ли Путин в этом году поздравлять США с Днем независимости

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Преждевременно говорить о планах президента РФ Владимира Путина направить поздравительную телеграмму американской стороне по случаю Дня независимости США. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соединенные Штаты 4 июля празднуют День независимости - день принятия Декларации независимости в 1776 году.

"Еще рановато, еще 2 июля", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Путин поздравлять США с 245-летним "полуюбилеем". Как отметил Песков, эта дата "вообще не круглая".

"Когда наступит [4 июля], тогда можно будет отвечать на этот вопрос. Мы никогда не анонсируем подобных телеграмм", - сказал Песков. Он добавил также, что не все отправляемые президентом телеграммы обязательно публикуются.