Путин подписал закон о введении карты международного маршрута регулярных перевозок

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении нового документа - карты международного маршрута регулярных перевозок. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон в целом направлен на урегулирование отношений, связанных с установлением, изменением, отменой международных маршрутов регулярных перевозок и допуском к их осуществлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Карта будет содержать сведения о маршруте. В случае, если международными договорами РФ предусмотрено, что регулярные перевозки осуществляются по разрешениям, именно карта будет являться таким разрешением.

Введение или изменение регулярного международного маршрута, который идет транзитом через РФ, будет согласовываться по предложению компетентного органа иностранного государства, на территории которого расположен начальный или конечный остановочный пункт такого маршрута, если все государства, где зарегистрированы желающие работать на маршруте перевозчики, предоставили разрешительные документы своих компетентных органов.

Кроме того, реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок дополняется пунктами, которые используются при международных маршрутах регулярных перевозок. Это сделано для исключения фактов оказания пассажирам, следующим по международным маршрутам регулярных перевозок, на автовокзалах и автостанциях услуг более низкого качества, чем пассажирам, следующим по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.