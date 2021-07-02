Спикер Мосгордумы не исключил возможность участия депутата в заседаниях из космоса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Один из депутатов Мосгордумы нынешнего созыва - космонавт Олег Артемьев сможет обсуждать законопроекты и голосовать с борта орбитальной станции "Мир", если ему придется отправиться в космос. Об этом сообщил в четверг на сессии Московского урбанистического форума председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Московская городская дума перешла на цифровую удаленную работу с сохранением всех регламентных норм, необходимых для выполнения сложной процедуры принятия законов. <...> Я не исключаю, что уже в этом созыве один из депутатов, <...> он у нас является космонавтом, входит в дублирующий экипаж, я думаю, что в том созыве ему посчастливится полететь в космос, и это будет первый депутат, который проголосует в парламенте с околоземной орбиты", - сказал он.

Депутатом, который сможет обсуждать законопроекты и голосовать с борта орбитальной станции "Мир", является космонавт Олег Артемьев. По словам Шапошникова, в период пандемии столичная дума, как и другие парламенты, не имели права останавливаться в своей работе, потому что приходилось принимать экстренные и важные решения.

"С департаментом информационных технологий удалось объединить две системы - это систему видео-конференц-связи и нашу систему управления информацией Московской городской думы, и появилась технологическая коллаборация, которая позволила исполнить закон, регламент", - пояснил он.

О форуме

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого, MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.