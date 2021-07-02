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Пандемия COVID-19

В Брянской области ограничили наполняемость залов учреждений культуры до 30%

Управляющим компаниям региона также нужно обеспечить еженедельную дезинфекцию подъездов жилых домов и придомовых территорий

ТАСС, 2 июля. Власти Брянской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции вели дополнительное ограничение на работу учреждений культуры региона, так, со 2 июля наполняемость залов при проведении мероприятий не может превышать 30%. Об этом в пятницу сообщил региональный оперативный штаб.

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"По решению главного санитарного врача Брянской области в регионе с 2 июля вводятся дополнительные ограничительные меры. Наполняемость учреждений культуры не должна превышать 30%", - говорится в сообщении.

Также, по данным штаба, управляющим компаниям необходимо обеспечить еженедельную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий.

Как сообщалось, в регионе с 16 июня сроком на месяц были запрещены все массовые мероприятия. При проведении культурных мероприятий в помещениях загрузка зала не должна превышать 50%.

По данным оперштаба на 2 июля, в Брянской области с начала пандемии выявлено 45 129 случаев заражений коронавирусом, из них 321 - за сутки. Выздоровели 42 469 человек, 533 пациента умерли.

Теги
РоссияБрянская областьПандемия COVID-19
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