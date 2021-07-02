В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения

ХАБАРОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю установило группы населения для обязательной вакцинации. Об этом сообщается в постановлении , опубликованном на сайте управления по региону в пятницу.

"Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации: работающим <...> в сфере торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, транспорта общего пользования, такси", - говорится в постановлении, подписанном заместителем главного государственного санитарного врача по краю Светланой Лосевой.

Также речь идет о госслужащих, сотрудниках сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, ЖКХ и энергетики, музеев, библиотек, досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров, театров, салонов красоты, саун, прачечных и химчисток и других, студентах старше 18 лет.

Вакцинации также подлежат жители северных территорий - Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, района имени Полины Осипенко. Речь в постановлении идет и о жителях населенных пунктов, попадающих в зону подтопления в связи с подходящим к региону паводком. Это Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванский, район имени Лазо. Отмечается, что до конца августа привить двумя компонентами вакцины необходимо 60% от общей численности населения.

В постановлении указано, что ситуация по коронавирусу в крае расценивается как неблагополучная. На сайте правительства региона также сообщается о введении новых ограничений - публичные мероприятия можно проводить, если число участников не более 10 человек, для соревнований любого уровня - максимум 100. Кинотеатрам и театрам разрешено работать с 50%-ой загрузкой.

За прошедшие сутки в крае выявили 256 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировали 55,8 тыс. заболевших, умерли 492 человека. Вакцину получили свыше 162,3 тыс. человек.