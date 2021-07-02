Главный ковидный госпиталь Коми развернут на максимальную мощность

СЫКТЫВКАР, 2 июля. /ТАСС/. Число коек для пациентов с коронавирусом увеличивают в Коми ежедневно, на сегодня их 2 244. Главный ковидный госпиталь, созданный на базе Коми республиканской клинической больницы, развернут на максимальную мощность - 995 коек. Об этом сообщил в пятницу и. о. министра здравоохранения республики Игорь Дягилев.

"На 2 июля по всей республике развернуто 2 079 коек непосредственно для борьбы с коронавирусной инфекцией, а всего под больных с ковидом и пневмонией - 2 244 койки. Оперативно реагируем на ситуацию в районах, разворачиваем дополнительные койки в ежедневном режиме. Коми республиканская клиническая больница еще три недели назад открывалась для оказания плановой медпомощи, сегодня она работает как основной ковидный стационар. Вчера в ней было 944 койки, на сегодня - 995, и это максимальная мощность", - сказал глава Минздрава Коми на прямой линии в региональной общественной приемной.

По его словам, детские санатории "Лозым" под Сыктывкаром и "Кедр" в Ухте перепрофилированы под стационары для долечивания пациентов. "На сегодня занято 1 698 коек (или 81,6%), в реанимации находятся в целом по республике 128 человек, из них на аппаратах ИВЛ - 31 человек. Тяжелых пациентов - 344, средней тяжести - 1 191, легких - 163. Ежедневно отслеживаем ситуацию и быстро переводим выздоравливающих на долечивание, чтобы освободить койки", - сообщил и. о. министра.

Он подчеркнул, что новые койки для больных с коронавирусом готовят ежедневно."У нас ежедневный план по развороту коек. <...>. План есть на разворот в ближайшее время до 3 200 коек", - сказал Дягилев, отвечая на вопрос ТАСС.

На 2 июля в Коми выявлено 47 115 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 229 человек. Выздоровели 44 605 человек, умерли 1 021.