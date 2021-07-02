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Троллейбус между Саратовом и Энгельсом запустили после 17 лет перерыва

В областную столицу направят 70 новых троллейбусов

САРАТОВ, 2 июля. /ТАСС/. Троллейбусное движение по маршруту, который следует по мосту через Волгу и связывает города Саратов и Энгельсом, возобновилось 2 июля. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства региона Роман Бусаргин.

"Троллейбусный маршрут Саратов - Энгельс официально запущен 2 июля", - сказал Бусаргин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин во время поездки в Саратовскую область высказался за возобновление троллейбусного маршрута, который перестал существовать 17 лет назад.

Он добавил, что до конца года в Саратов поступят 70 новых троллейбусов, выпущенных на заводе в Энгельсе.

Теги
РоссияСаратовская область
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