Медведев: российские генетики достигли серьезных результатов по лечению разных патологий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Федеральные научно-технические программы важны для социально-экономического развития России, поскольку помогают быстрее внедрять новые технологии в практику. Об этом в пятницу на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметив результаты в области генетики и медицины.

На заседании Медведев предложил обсудить, как идет реализация федеральных научно-технических программ и как сделать работу в этой области более эффективной. Он напомнил, что сейчас действуют три таких документа, которые играют "довольно важную роль в социально-экономическом развитии страны".

"Их механизм позволил объединить усилия университетов, научных структур, бизнеса, в том числе частного, компаний с госучастием", - отметил зампред Совбеза. "Благодаря этому мы можем сегодня не только создавать, но и внедрять новые технологии быстрее, чем это было до того, как программы заработали", - констатировал Медведев.

По его мнению, прежде всего это касается программы по развитию генетических технологий, которая действует с 2019 года.

"Было организовано три центра геномных исследований, что помогло ускорить работу по созданию отечественных систем для редактирования геномов", - сказал заместитель председателя Совбеза. Как заметил Медведев, "важно, что российские генетики вместе с врачами в сложной ситуации немедленно включились в борьбу с пандемией, были разработаны и эффективные тест-системы для выявления коронавируса и определения антител к этому заболеванию, серьезные результаты достигнуты и в сфере лечения других патологий, включая онкологию, сердечно-сосудистые заболевания".

Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий, утвержденная в 2019 году, рассчитана до 2027 года. Среди ее основных целей - комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области.