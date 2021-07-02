Суточное число зараженных коронавирусом в Псковской области достигло показателей февраля

ПСКОВ, 2 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области увеличилось до показателей четырехмесячной давности: за сутки в регионе выявили 133 человека с этой инфекцией, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 39 997, плюс 133 [за сутки]", - отмечается в сообщении. Это максимальное число случаев заражения в регионе с 6 февраля, тогда в Псковской области зарегистрировали 163 случая инфицирования, при этом 5 февраля в регионе выявили уже 124 человека с коронавирусом.

В регионе зафиксировали три активных вспышки заражения коронавирусом: в детскому саду в городе Опочка, на заводе "Микрон", а также среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы. Кроме того, из-за коронавируса Псковский онкодиспансер приостановил проведение плановых операций, в учреждении у трех пациентов выявили инфекцию.

"Так как пациенты находятся в отделении реанимации после проведенных операций, отделение переводится в "красную зону" и закрывается - пока до 5 июля. Проводятся мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения инфекции, отрабатывается круг контактных лиц. Из контактировавших с больными сотрудников онкоцентра на данный момент заражённых коронавирусом не выявлено", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 39 997, 33 436 человек выздоровели, 474 пациента умерли. В регионе запретили проведение корпоративов. При этом разрешили работу театров и филармоний при условии 70%-ой наполняемости залов. Карантин власти региона продлили до конца июля.