Бастующие заблокировали доступ к терминалу 2E в аэропорту Парижа Руасси - Шарль де Голль

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Бастующие работники аэропорта Руасси - Шарль де Голль заблокировали в пятницу доступ к терминалу 2E. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на корпорацию Aeroports de Paris , которая управляет парижскими аэропортами.

Стачка проходит по призыву профсоюзов, выступающих против планов руководства корпорации упразднить надбавки для некоторых категорий работников. В демонстрации принимают участие около 400 человек. Из-за нарушения работы терминала несколько самолетов вылетели в пятницу утром с задержкой на час. Пассажиры были направлены в другие терминалы.

"В ближайшее время мы должны получить предложения от руководства компании о том, как оно намерено поступить. Ситуация начинает накаляться", - сказал генеральный секретарь профсоюза "Юнса" Лоран Гарсин. "Мы понимаем непростое положение, в котором оказался авиационный сектор из-за пандемии, но отмена надбавок станет ударом для конкретных людей", - заявил он.

Ранее министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари заявил, что руководство парижских аэропортов на фоне пандемии вынуждено пойти на ряд мер, среди которых сокращение числа рабочих мест на 50%.