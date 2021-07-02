Москалькова предложила компенсировать сиротам аренду жилья до получения квартир

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила компенсировать детям-сиротам стоимость аренды жилья до получения ими положенных по закону квартир. С таким предложением она выступила в пятницу по итогам совместного приема граждан с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Жительница Мордовии обратилась к уполномоченному в связи с нехваткой средств для обеспечения жильем детей-сирот в республике. "Исходя из количества очередников, дети-сироты, интересы которых она представляет, смогут получить квартиры только через 15-18 лет", - сообщила пресс-служба омбудсмена.

"Мы вместе нашли решение для той конкретной семьи, которая к нам пришла. <…> В отношении системного вопроса мы приняли решение вместе с Минстроем, вместе с Госдумой и нашими коллегами предложить решение вопроса. <...> В первую очередь, это компенсация (детям сиротам - прим. ТАСС) за поднаем жилья, пока дети-сироты не получат жилье, причитающееся им по закону", - сказала Москалькова.

Следственный комитет РФ в октябре 2020 года назвал острой проблему обеспечения жильем детей-сирот. Наиболее низкий уровень обеспеченности жильем наблюдается в Мордовии, Северной Осетии, Ингушетии, Калмыкии, Тыве, Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, Ивановской и Омской областях.