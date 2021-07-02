В Пензе три перевозчика установили монопольно высокую цену на проезд

ПЕНЗА, 2 июля. /ТАСС/. Пензенское управление ФАС пришло к выводу, что три компании злоупотребили доминирующим положением на рынке пассажирских перевозок в Пензе и установили монопольно высокую цену на проезд в автобусах с ноября 2020 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФАС в пятницу.

"ООО "Корпорация Дилижанс", ООО "Транспортная компания "Дилижанс" и ООО "Меркурий", злоупотребляя своим доминирующим положением, установили монопольно высокую цену на услугу по перевозке пассажиров и багажа автобусами большой вместимости общего пользования в городском сообщении на территории Пензы, чем ущемляют интересы неопределенного круга потребителей", - отметили в управлении.

14 ноября 2020 года перевозчики в Пензе на 15% повысили стоимость проезда на маршрутах, тарифы на которые не регулируются мэрией города. В автобусах большого класса стоимость проезда увеличилась с 23 до 27 рублей. Перевозчики мотивировали это повышением зарплаты сотрудников, а также удорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей. При этом, как отметили в пресс-службе УФАС, они не смогли подтвердить понесенные затраты.

Ведомство возбудило антимонопольное дело в феврале. По итогам разбирательства в УФАС установили, что тариф на проезд находится "за пределами цены, сформированной в условиях конкуренции на сопоставимых товарных рынках". В УФАС признали, что компании нарушили антимонопольное законодательство, им выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, которые должны быть исполнены до 1 августа.