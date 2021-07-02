Глава Минздрава Франции считает, что в стране есть угроза новой волны заражений летом

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Активное распространение штамма "Дельта" во Франции может привести к новой волне заражений летом. Об этом заявил в пятницу глава французского Минздрава Оливье Веран, посетивший центр вакцинации в департаменте О-де-Сен.

"Существует реальный риск возобновления эпидемии этим летом. Мы должны защитить себя от новой волны пандемии", - сказал Веран. По его словам, "угроза распространения штамма "Дельта" реальна и это может испортить летние каникулы".

"Мы не намерены всех французов принуждать делать прививки. Речь идет о медперсонале. Но я призываю всех граждан отнестись серьезно к этому вопросу и пройти вакцинацию", - добавил он. По информации министра, в настоящий момент около 30% новых случаев заражения коронавирусом во Франции приходится на штамм "Дельта".

Согласно данным французских властей, всего с начала пандемии во Франции было выявлено более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли более 111 тыс. инфицированных. Свыше 33 млн французов сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.