Более 1 млрд рублей направят на строительство спортобъектов на Кубани

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей выделят из краевого бюджета на строительство 22 спортивных объектов на Кубани. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что власти края утвердили региональную стратегию развития физической культуры и спорта. В рамках программы планируется к 2030 году построить еще 220 спортивных объектов, что позволит полностью обеспечить край спортплощадками и залами.

"На строительство спортивных объектов в Краснодарском крае направили более 1 млрд рублей. Их возводят по поручению главы региона Вениамина Кондратьева", - сообщила администрация.

На эти средства строят шесть спортивных объектов в поселке Супсех города Анапа, городе Сочи и в нескольких станицах. Также работы идут на стройплощадках 10 центров единоборств. В течение года планируется запустить работы на еще шести объектах. На сайте администрации указано, что краевая субсидия на реализацию уже доведена до всех проектов. Помимо этого, в семи районах края и городе Армавире также планируется строительство спортивных площадок на весь 2021 год.

В данный момент, на Кубани строят и ремонтируют около 40 спортивных объектов в соответствии с задачами федерального и регионального проектов "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Краснодарский край занимает лидирующую позицию в России по числу жителей, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом: по итогам 2020 года их было более 2,9 млн - это 54,5% от всего населения региона. Обеспеченность спортивными объектами в крае превышает 50%, в регионе проводится большое количество соревнований всероссийского и международного уровней, край выступает площадкой для проведения учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд России по различным видам спорта.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.