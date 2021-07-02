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Пандемия COVID-19

В Аргентине проверят эффективность комбинации "Спутника V" с другими вакцинами от COVID-19

Принять участие в исследовании могут жители Буэнос-Айреса старше 21 года, которые были привиты "Спутником V" более 30 дней назад и хотят получить дозу одной из двух вакцин - AstraZeneca или Sinopharm

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июля. /ТАСС/. Власти Буэнос-Айреса решили провести исследование эффективности комбинации первой дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с препаратами других производителей. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Буэнос-Айреса Фернан Кирос.

"Мы решили начать исследование по комбинации вакцин. Записаться для участия в нем могут лица старше 21 года, которые живут в Буэнос-Айресе, были привиты "Спутником V" более 30 дней назад и хотят получить дозу одной из двух вакцин - AstraZeneca или Sinopharm", - сказал он на пресс-конференции.

По словам министра, за добровольцами будут наблюдать в течение четырех недель после инъекции для "наблюдения за побочными эффектами и иммунным ответом".

В марте правительство Аргентины сообщило, что власти решили увеличить минимальный интервал между двумя необходимыми прививками от коронавируса до 84 дней, чтобы увеличить охват первой фазой вакцинации. Всего в республике к настоящему моменту первой дозой привиты 17 106 617 человек, оба компонента получили 4 203 409 человек. В стране для иммунизации населения применяют препараты "Спутник V", AstraZeneca и Sinopharm.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной "Спутник V" будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения.

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19
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