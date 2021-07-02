В Аргентине проверят эффективность комбинации "Спутника V" с другими вакцинами от COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июля. /ТАСС/. Власти Буэнос-Айреса решили провести исследование эффективности комбинации первой дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с препаратами других производителей. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Буэнос-Айреса Фернан Кирос.

"Мы решили начать исследование по комбинации вакцин. Записаться для участия в нем могут лица старше 21 года, которые живут в Буэнос-Айресе, были привиты "Спутником V" более 30 дней назад и хотят получить дозу одной из двух вакцин - AstraZeneca или Sinopharm", - сказал он на пресс-конференции.

По словам министра, за добровольцами будут наблюдать в течение четырех недель после инъекции для "наблюдения за побочными эффектами и иммунным ответом".

В марте правительство Аргентины сообщило, что власти решили увеличить минимальный интервал между двумя необходимыми прививками от коронавируса до 84 дней, чтобы увеличить охват первой фазой вакцинации. Всего в республике к настоящему моменту первой дозой привиты 17 106 617 человек, оба компонента получили 4 203 409 человек. В стране для иммунизации населения применяют препараты "Спутник V", AstraZeneca и Sinopharm.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной "Спутник V" будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения.