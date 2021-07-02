Премьер-министр Канады завершил курс вакцинации от коронавируса

ОТТАВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу завершил курс вакцинации от нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-пула главы канадского правительства.

Трюдо прибыл на пункт вакцинации в Оттаве утром по местному времени. По информации пресс-службы премьер-министра, вторую прививку он сделал препаратом американской компании Moderna.

Премьер-министр Канады и его супруга Софи Грегуар-Трюдо 23 апреля сделали первую прививку от коронавируса препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca. Ранее Трюдо неоднократно заверял канадцев в безопасности вакцины AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах, которые может вызвать прививка этой вакциной. Минздрав Канады разрешил привившимся AstraZeneca второй укол делать препаратами Pfizer или Moderna.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения от коронавируса. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Из них лишь Johnson & Johnson является однокомпонентной вакциной, остальные препараты требуют двух прививок. Прививки сделали 25,7 млн человек (76,8% населения старше 12 лет), из них завершили курс вакцинации 34,9%.