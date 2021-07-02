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Пандемия COVID-19

Власти Индии разрешили беременным прививаться от коронавируса

Общее число сделанных в Индии прививок против коронавируса к настоящему моменту превышает 340 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии разрешило беременным прививаться от коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства страны.

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"Основываясь на рекомендациях Национальной технической консультативной группы по иммунизации, министерство здравоохранения и благосостояния семьи сегодня одобрило вакцинацию беременных против COVID-19," - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В Индии активно развивается национальная кампания иммунизации населения. Общее число сделанных в Индии прививок против коронавируса к настоящему моменту превышает 340 млн. Как сообщается на сайте министерства здравоохранения и благосостояния семьи, только за минувшие сутки было введено свыше 4,2 млн доз вакцин.

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ИндияПандемия COVID-19
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