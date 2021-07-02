Культурно-массовые мероприятия ко Дню металлурга запретили в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где ведущим в экономике является металлургический комплекс, запретили из-за пандемии коронавируса проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню металлурга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, распространенном в пятницу.

"На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Челябинской области принято решение запретить проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня металлурга. Решение принято в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе и с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение оперативного штаба не распространяется на торжественные мероприятия, которые могут пройти в соответствии с действующими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

День металлурга - профессиональный праздник специалистов металлургической отрасли, отмечается в третье воскресенье июля.

По данным областного Минздрава на 2 июля, всего в регионе подтвердилось 66 656 случаев заражения коронавирусом (плюс 202 новых подтверждения на 1 июля). Продолжают лечение 2 236 человек, всего 61 349 пациентов выздоровели.

В регионе продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. В целом в регионе проведение массовых мероприятий разрешено, но с соблюдением санитарных правил.