ВОЗ: паспорта вакцинации от коронавируса не должны приводить к дискриминации

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Использование прививочных паспортов в ряде стран не должно приводить к дискриминации в отношении жителей других государств, сталкивающихся с нехваткой вакцин от коронавируса или применяющих вакцины иного типа. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Некоторые страны и регионы ввели так называемые вакцинные сертификаты в отношении COVID-19. Я хочу пояснить, что очень важно, чтобы это не приводило к дискриминации в отношении тех людей и стран, у которых нет вакцин или же применяются определенные типы вакцин", - сказал глава ВОЗ.

Как ранее сообщила Еврокомиссия, система выдачи европейских сертификатов о вакцинации начала действовать в четверг во всех 27 странах Евросоюза. Они предназначены для упрощения перемещения граждан внутри ЕС и пока не касаются поездок за пределы сообщества. Документ выдается в электронном виде и имеет QR-код, его можно использовать при помощи мобильного телефона.

В свою очередь Индия пояснила в четверг, что будет следовать принципу взаимности в отношении признания цифрового сертификата ЕС. Это означает, что граждане тех стран Евросоюза, которые делают исключения для путешественников, привитых индийскими вакцинами, будут освобождены от обязательного карантина по прибытии в Индию.