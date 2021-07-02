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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил, что "экватор" пандемии уже пройден

По мнению директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, самое тяжелое время позади

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что мир прошел так называемый экватор пандемии еще в феврале и самое тяжелое время уже позади.

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По его словам, ожидать взрывного роста заболеваемости ковидом уже не стоит.

"Я думаю, сегодня можно сказать, что мы прошли самое тяжелое время пандемии, мы прошли экватор где-то в феврале. То, что сейчас, - это уже хвост. Да, неприятный, да, это новая угроза, но сейчас у нас нет такой вот опасности взрывного роста, которая была еще год назад. Сейчас мы знаем, что нас не ожидает катастрофа", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Лукашев отметил, что сегодня пандемия коронавируса стала той проблемой, с которой уже возможно "рутинно" бороться, так как для этого есть уже научные средства, знания и вакцины. "Я думаю, что все самое плохое уже позади", - заключил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 182,7 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 561 360 случаев заражения, выздоровел 5 035 518 человек, умерли 136 565. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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