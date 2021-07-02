Эксперт заявил, что "экватор" пандемии уже пройден

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что мир прошел так называемый экватор пандемии еще в феврале и самое тяжелое время уже позади.

По его словам, ожидать взрывного роста заболеваемости ковидом уже не стоит.

"Я думаю, сегодня можно сказать, что мы прошли самое тяжелое время пандемии, мы прошли экватор где-то в феврале. То, что сейчас, - это уже хвост. Да, неприятный, да, это новая угроза, но сейчас у нас нет такой вот опасности взрывного роста, которая была еще год назад. Сейчас мы знаем, что нас не ожидает катастрофа", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Лукашев отметил, что сегодня пандемия коронавируса стала той проблемой, с которой уже возможно "рутинно" бороться, так как для этого есть уже научные средства, знания и вакцины. "Я думаю, что все самое плохое уже позади", - заключил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 182,7 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 561 360 случаев заражения, выздоровел 5 035 518 человек, умерли 136 565. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.