Джонсон надеется, что ЕС признает вакцинацию препаратами индийского производства

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Британское правительство рассчитывает на то, что ЕС начнет признавать вакцинацию производимым в Индии препаратом Covishield, который является аналогом вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я не вижу совершенно никаких причин, по которым вакцины, одобренные британским Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, не должны признаваться при оформлении паспортов вакцинации. Твердо уверен, что это не станет проблемой", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по поводу ситуации вокруг Covishield.

Препарат, производимый Индийским институтом сыворотки по лицензии AstraZeneca, пока не сертифицирован Европейским агентством лекарственных средств. Поэтому, как подтвердила в пятницу представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд, вакцинированные им лица сейчас не могут въехать в ЕС без соблюдения санитарных ограничений. При этом британские эксперты подчеркивают, что причин сомневаться в эффективности Covishield нет.

Вакцина индийского производства получила широкое применение на Украине, в Великобритании и странах Африки, куда она поставляется Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации. Около 5 млн жителей Соединенного Королевства были привиты именно ей, причем в свидетельствах о вакцинации у них стоит отметка об использовании вакцины AstraZeneca. Страну-производителя можно определить лишь по номеру партии, который также указывается в документе, выдаваемом в центрах вакцинации. Как отмечают британские СМИ, из-за этого у многих британцев могут возникнуть проблемы при въезде в Евросоюз после возобновления полноценного транспортного сообщения между королевством и странами ЕС.

Североирландская тема

Джонсон также подчеркнул, что обсуждал с Меркель, посетившей его загородную резиденцию Чекерс, таможенный спор, касающийся Северной Ирландии. После того как Великобритания покинула ЕС, а срок переходного периода после Brexit истек, Лондон столкнулся с трудностями при поставках целого ряда товаров из других частей Соединенного Королевства в Ольстер. Стороны пытаются договориться об изменении таможенного протокола по Северной Ирландии, однако пока переговоры не дают значительных результатов.

"Мы должны с этим разобраться. Уверен, что, как отметила Ангела, добрая воля и терпение позволят нам решить этот вопрос. Нам придется это сделать, нам придется исправить эту ситуацию, поскольку это необходимо", - указал он.

Джонсон также в шутку поблагодарил Меркель за то, что Германия "хотя бы раз отказалась от традиции" побеждать сборную Англии на европейских и мировых футбольных первенствах. Во вторник английские футболисты одержали верх над немецкой сборной в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Меркель в ответ признала, что ее соотечественники "были немного опечалены" итогами матча, проходившего на лондонском стадионе "Уэмбли", однако пожелала английской сборной дальнейших успехов.