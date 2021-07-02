Темпы вакцинации в Сочи выросли на 35% за несколько дней

СОЧИ, 2 июля. /ТАСС/. Темпы вакцинации населения от коронавируса в Сочи за несколько дней выросли на 35% и достигли показателя в 4 510 прививок в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи в пятницу.

"Только за последние сутки на курорте провакцинированы 4 510 человек. Удельный темп вакцинации в городе составляет 930 человек на 100 тыс. жителей", - рассказал начальник отдела координации медицинской помощи в Сочи Александр Лебедев, чьи слова приводит пресс-служба.

1 июля сообщалось, что наибольшее число сделанных прививок зафиксировали 30 июня, тогда вакцинировались 3 364 человека.

За прошедшую неделю на курорт доставили 17 300 доз вакцины, поставки организовали на регулярной основе по запросам лечебно-профилактических учреждений. Кроме того, с 27 до 30 увеличилось число прививочных пунктов, один из них появился на территории сочинского аэропорта.

"Организованная прививочная кампания трудовых коллективов позволяет достичь темпа 30 человек в час. <…> Глава города Алексей Копайгородский поручил увеличить число волонтеров, помогающих на пунктах вакцинации", - сказали в пресс-службе.

Ранее режим повышенной готовности в Краснодарском крае был продлен до 1 октября. В регионе действует обязательная вакцинация сотрудников ряда отраслей. По поручению главы края Вениамина Кондратьева, должно быть вакцинировано не менее 60% населения.