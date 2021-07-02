{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростовские следователи проверят данные об отказе в жилье 93-летнему ветерану

Ветеран переехал в Россию из Молдавии несколько лет назад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Следователи проверят информацию о непредоставлении жилья 93-летнему ветерану, проживающему в Ростовской области, которому отказали в улучшении жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня на одном из федеральных каналов размещен сюжет о том, что ветерану Великой Отечественной войны 1927 года рождения, проживающему в Азовском районе, необоснованно было отказано в улучшении жилищных условий <...> по указанию руководителя следственного управления Аслана Гаруновича Хуаде следственным отделом по Азову следственного управления СК РФ по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Ростовской областной прокуратуры, ведомство также организовало проверку. По данным пресс-службы, ветеран прибыл несколько лет назад на территорию РФ из Молдавии и не смог добиться постановки на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Теги
РоссияРостовская область
Костромская больница извинилась перед пациенткой, пострадавшей от грубости санитарки
Санитарка отстранена от работы, она будет уволена
Читать полностью