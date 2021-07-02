В Калининградской области иностранцам запретят работу в детсадах, пекарнях и на транспорте

КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Работодателям в Калининградской области запретят привлекать иностранцев к работе по патентам на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, в перевозках пассажиров, образовании, включая дошкольное. Соответствующий указ подписан губернатором области Антоном Алихановым и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: <...> производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения; производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; производство детского питания и диетических пищевых продуктов; регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении", - говорится в документе.

Запрет также распространяется на легковые такси и арендованные легковые автомобили с водителем, регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении, дошкольное и школьное образование.

Указ вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования. Срок действия - один год со дня его вступления в силу.