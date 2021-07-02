Власти Москвы заявили, что QR-код можно получить только после полной вакцинации

МОСКВА, 2 мюля. /ТАСС/. "Временные" QR-коды для посещения заведений общепита и массовых мероприятий после первой из двух прививок от коронавирусной инфекции не планируется выдавать в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента информационных технологий.

Ранее на пленарной сессии Московского урбанистического форума заммэра Анастасия Ракова сообщила, что первый компонент вакцины в Москве получили 2,6 млн человек.

"Действующей редакцией указа мэра Москвы № 68-УМ предусмотрено получение QR-кодов только после прохождения полной вакцинации двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ. Кроме того, QR-код можно получить в случае перенесенного заболевания COVID-19 в течение последних 6 месяцев или наличии отрицательного ПЦР-теста, полученного в одной из московских лабораторий, подключенных к ЕМИАС", - ответили в пресс-служба на вопрос, планируется ли выдавать "временные" куаркоды тем, кто сделал только первую прививку от коронавируса из двух.

Там подчеркнули, что после внесения отрицательного результата ПЦР-теста в ЕМИАС пользователю становится сразу доступен QR-код. Срок действия такого ПЦР-теста - 72 часа с момента регистрации результата анализа.

"[При неполучении QR-кода после тестирования на ковид] необходимо, прежде всего, проверить, совпадают ли данные пользователя с данными, указанными при сдаче ПЦР-теста. Если данные корректны, необходимо обратиться в медицинское учреждение, в котором делался тест, для проверки корректности внесения данных в ЕМИАС", - пояснили в департаменте информационных технологий.

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, значится в указе мэра столицы. Власти получили от рестораторов Москвы более 7 тыс. заявок на работу заведений в "бесковидном" режиме.